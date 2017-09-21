В Бакинском метро наблюдается давка

2017-09-21 11:16 | www.oxu.az | 4

В связи с началом нового учебного года с 18 сентября Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы.

Как передает Oxu.Az, согласно графику, интервал движения поездов в час пик снижен до 2 минут, а число поездов на линии доведено до 30.

В результате, интервал движения от станции «Ази Асланов» до станции «28 Мая» в обоих направлениях в часы пик сокращен до 2 минут. Отметим, что часы пик утром – от 07:00 до 10:00 утра и от 17:00 до 20:00 вечера. С этой целью в часы пик на участках «28 Мая-Дарнагюль» и «28 Мая-Ичеришехер» интервал движения поездов составляет 4 минуты.

Несмотря на это, в часы пик в метро наблюдается давка, пассажиры не могут попасть в вагон.

Глава пресс-службы метрополитена Насими Пашаев сказал, что еще больше сократить интервал невозможно:

«Мы и так максимально сократили интервал. Мы также не можем выпустить больше поездов на линию. Эта проблема не связана с нехваткой поездов.

Пересечение красной и зеленой линий на станции «28 Мая» не позволяет сократить там интервал».

Н.Пашаев также объяснил причину запоздания поездов на 4-5 минут в утренние часы:

«Утром в пиковые часы мы выпускаем несколько пустых поездов из тупика на станции «Нефтчиляр», так как во многих случаях поезда, доезжая до этой станции, оказываются заполненными. Подобный тупик имеется и на станции «Мемар Аджеми»».

Э.А.

