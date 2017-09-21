Принят протест президента против внесения изменений в закон «О госслужбе»

2017-09-21 11:20 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил протест против изменений в закон «О госслужбе», принятом Милли Меджлисом 13 июня 2017 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, об этом было сказано на заседании парламентского комитета правовой политики и государственного строительства 20 сентября.

На заседании был рассмотрен вопрос о протесте президента.

Было принято решение принять предложение главы государства о нецелесообразности данного документа.

Члены комитета Азай Гулиев, Малахет Ибрагимгызы, Гудрет Гасангулиев, Рафаэль Джебраилов и Таир Керимли в своих выступлениях поделились своим мнением о важности законопроекта.

Н.О.

