Евросоюз отстоял ядерную сделку с Ираном - надолго ли?

2017-09-21 11:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Несмотря на долгие дебаты, США в конце концов должны будут признать, что ядерная сделка выполняется Ираном безоговорочно. Хотя Генеральная ассамблея ООН и началась с неприятного для Ирана выступления президента Дональда Трампа, назвавшего Иран "страной-изгоем", а ядерное соглашение с Тегераном — "позором США", а позднее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о необходимости изменения сделки.



Если бы, как это бывало в прошлом, ЕС и на этот раз решил поддержать политику США, то ничего бы у Тегерана не вышло, и ядерная сделка не выдержала бы давления со стороны мировых держав. Однако в этот раз все произошло с точностью до наоборот – ЕС встал на сторону Тегерана и сделал все, чтобы отстоять историческое соглашение Ирана и Запада.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший в ООН после Трампа, назвал соглашение "крепким и надежным". На следующий день Макрон позицию страны озвучил повторно. "Как я сказал, мы должны сохранить соглашение 2015 года, потому что оно хорошее. Отменить его будет ошибкой", - сказал он журналистам в ООН.

Тегеран не раз заявлял, что высказывания Вашингтона о якобы нарушениях ядерной сделки Ираномне выдерживают критики. И вот, наконец, свое слово сказали и архитекторы сделки Ирана и Запада – Брюссель и лично верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Проведя ряд встреч на полях проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН, Могерини однозначно заявила, что необходимости пересматривать соглашение по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы нет.

"Соглашение касается ядерной программы, это выполняется. Соглашение приносит результаты. А значит нет необходимости вскрывать документ", - подчеркнула она,.

По словам Могерини, все участники соглашения полностью выполняют условия сделки. "Это была честная, открытая дискуссия, в ходе которой мы согласились, что все стороны полностью выполняют соглашение, как подтверждено МАГАТЭ восемь раз", - сказала она.

Как отметила Могерини, во время встреч не обсуждалась возможность выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Мы не обсуждали это, но как представитель Евросоюза я могу утверждать, что мы cделаем все, чтобы соглашение выполнялось", - сказала она.

По словам Могерини, судьба соглашения по Ирану не может определяться США или другой страной, так как оно закреплено резолюцией СБ ООН. "То, что США сейчас пересматривают собственную политику по Ирану, не обсуждается в этом формате, - сказала она. - Это не двустороннее соглашение, не соглашение шести или семи сторон, это резолюция СБ ООН. Таким образом, все члены ООН должны выполнять ее".

Поэтому если США решат выйти из сделки, они рискуют испортить отношения не только с Россией, Китаем и Тегераном, но и со своими французскими коллегами. Хотя, похоже, президент Трамп может пойти во имя интересов США, какими он их видит, и на такой эксцентричный шаг.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)