Логистика будущего – прогноз от AsstrA-Associated Traffic AG

2017-09-21 11:42 | www.trend.az | 4

Большинство национальных и мировых рынков характеризуются высокой конкуренцией. Для удержания лидирующих позиций современные компании стремятся разработать инновационные решения, применить уникальные методы продвижения, предложить продукты и услуги с уникальными свойствами.

AsstrA является надежным партнером для своих клиентов уже 25 лет. Благодаря многолетнему опыту, швейцарскому подходу к сервису, наличию собственной продуктовой линейки в сфере логистики и ВЭД наша компания является крепкой опорой для создания нового продукта, получения конкурентных преимуществ, оптимизации затрат на логистику и снижения рисков в сфере внешнеэкономической деятельности.

Отдел аналитики AsstrA-Associated Traffic AG исследует рынки, новые тенденции, инновационные технологии и решения. Аналитики компании прогнозируют использование «больших данных» и «машинного обучения» для удовлетворения потребностей онлайн-магазинов, число которых стремительно растет.

Согласно прогнозу AsstrA, логистика, основанная на данных, стремится быстрее удовлетворять потребности клиентов и активнее развивать свой бизнес на новых рынках. Одна из самых больших проблем, с которой приходится сталкиваться при увеличении объема данных - решение о том, как получить максимум преимуществ для улучшения организации и клиентского опыта.

Беспилотные транспортные средства, дроны, мобильные приложения, основанные на сборе данных из навигационных систем - все новые технологии доставки требуют от поставщиков логистических услуг разработки долгосрочных стратегических и оперативных изменений.

Аналитика типа 3PL (Third Party Logistics – логистика третьей стороны. ред) нужна не только в логистике, но и в других сферах. Чтобы лучше соответствовать нуждам конечных пользователей, мобильный век требует более высокую взаимосвязь между различными поставщиками услуг (в том числе логистических). Широкий подход к поведению потребителей ставит под сомнение традиционные цепочки поставок в логистической отрасли. Более тесные отношения между провайдерами услуг могут поспособствовать снижению риска в ближайшем будущем. Именно поэтому стоит использовать средства аналитики 3PL в логистике.

Транспортно-логистические компании должны внедрять новые технологии в свои услуги и обеспечивать лучшую отправку и перемещение грузов, определение качества груза для предотвращения потери стоимости. Эффективные операции положительно влияют на конечный клиентский опыт. Это нельзя игнорировать, так как над лидерами рынка легко могут взять верх компании-конкуренты, более гибкие по отношению к потребностям клиента и способные внедрять новые технологические решения.

Потребители ожидают персонализированные, ценные, точные и безопасные услуги от транспортно-логистических компаний, что может включать в себя мультимодальные перевозки и доставку «от двери до двери». Прогнозируется, что в будущем логистика не будет отделена от производства - логистические компании будут предлагать производственные услуги через распределительные центры, вследствие чего производимые товары будут более персонализированы.

В заключение приводим слова Андрея Иванова-Колаковского, директора региона стран ЕС в AsstrA: «Узнавайте быстрее и смотрите дальше, чем кто-либо до вас на рынке, и взамен, вы получите лояльность клиента. Если первыми были такие небольшие компании, как Amazon, UPS или FedEX, автономные транспортные услуги, такие как Uber или Lyft, то грузовики, корабли и самолеты являются следующими».

Справка о компании:

AsstrA-Associated Traffic AG - международный транспортно-логистический холдинг с головным офисом в Цюрихе (Швейцария). В сфере логистики работает более 20 лет. Компания представлена в 16 странах Европы, Азии и СНГ. Предлагает сегодня весь комплекс услуг от одного логистического оператора. В частности, организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение груза любого назначения, страхование грузов «от всех рисков» в самых авторитетных страховых компаниях Германии и Швейцарии. В пакет услуг также включены проектная логистика, торговые, складские и таможенные услуги.

Благодаря широкой географии офисов и сотрудничеству с профессионалами AsstrA предлагает выгодные логистические решения по адекватным ценам и учитывает потребности каждого клиента и партнера.

Для связи:

Email: infoaz@asstra.com,

Моб.: +994 55 813 59 74

WhatsApp & Viber: +48 576147796

Website: http://www.asstra.com/az/

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