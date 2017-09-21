В Агдаме автомобиль насмерть сбил 15-летнюю девочку

2017-09-21 12:20 | www.apa.az | 6

Сегодня в Агдаме произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает карабахское бюро АПА, инцидент имел место на территории села Хындырыстан Агдамского района. Автомобиль марки «ВАЗ-2107» с государственным регистрационным знаком 10 MD 477, за рулем которого находился Гейдаров Садай Ариф оглы, совершил наезд на 15-летнюю Гасымову Хумай Фирдоуси гызы. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.