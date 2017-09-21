На территории Азербайджана осадков не ожидается

2017-09-21 12:22 | www.apa.az | 5

22 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Утром местами на полуострове будет туман. Подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22°, днем 29-34° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Утром местами возможен туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 21-26° тепла.