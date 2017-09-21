Депутат требует ареста гаджи Галиба

2017-09-21 11:28 | www.oxu.az | 6

Депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде готовится подать в суд на своего бывшего коллегу Галиба Салахзаде, который в последние дни выдвинул против него тяжелые обвинения в прессе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, депутат уже заключил контракт с адвокатами, он будет подавать в суд на гаджи Галиба Салахзаде и требовать его ареста.

По его словам, гаджи Галиб в интервью СМИ оклеветал его и оскорбил его честь и достоинство:

«Галиб Салахзаде заявил, что когда-то я взял у него взятку в размере 30 000 долларов, он также использовал порочащие мои честь и достоинство слова, говоря о моем прошлом. Он должен ответить за эти обвинения».

Э.А.

