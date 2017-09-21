Украинскую певицу задержали в турецком аэропорту из-за внешности

2017-09-21 11:32 | www.oxu.az | 4

Сотрудники паспортного контроля в турецком аэропорту задержали украинскую певицу Наталью Дзенькив (выступает под псевдонимом Lama). Причиной послужило то, что 41-летняя исполнительница выглядит слишком молодо.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости Украина.

«Узнав, за что меня задержали, я даже рассмеялась — причиной стал мой возраст по паспорту. Я уже привыкла, что часто делают комплименты моей внешности, но я даже и представить не могла, что когда-то это станет поводом для моего задержания», - рассказала Дзенькив.

Отмечается, что ситуацию разрешили поклонники певицы, которые узнали Дзенькив и начали брать у нее автографы.

Артистка также поведала об инциденте в Instagram, опубликовав селфи из Турции.

A.C.

