В минналогов Азербайджана произведен ряд кадровых перестановок

2017-09-21 11:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В министерстве по налогам Азербайджана произведен ряд кадровых перестановок, сообщили Trend в четверг в министерстве.

Согласно информации, заместитель генерального директора юридического департамента Джаваншир Нуриев назначен исполняющим обязанности гендиректора департамента внутренней безопасности. Генеральный директор департамента внутренней безопасности Вугар Исмайлов покинул свою должность.

Кроме того, заместитель гендиректора этого департамента Насими Джафаров назначен заместителем генерального директора департамента координации.

(Автор: Анвар Мамедов)