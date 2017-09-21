Нефтяная корзина ОПЕК 20 сентября подорожала на 0,5%

2017-09-21 12:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 20 сентября составила 54,06 доллара за баррель, что на 0,25 доллара больше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Стоимость нефти в четверг слабо снижается после достижения максимальных отметок с апреля-мая на новостях от ОПЕК.

По состоянию на 11:35 четверга, стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,25 процента - до 56,15 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,18 процента — до 50,6 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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