AccessBank превращает ожидание в удовольствие c новой услугой “Lounge Key”

2017-09-21 12:11 | www.trend.az | 5

“Lounge Key” – международная программа, обеспечивающая легкий и быстрый доступ более чем в 850 лаундж-залов в аэропортах по всему миру, включая три в Баку, без предварительного бронирования или какой-либо предоплаты.

Как говорится в сообщении AccessBank, распространенном в четверг, теперь благодаря программе “Lounge Key” пройти в лаундж-зону можно просто, предъявив свою премиальную карточку Visa Platinum или Visa Infinite от AccessBank, независимо от авиакомпании и класса обслуживания в полете. Здесь есть все необходимое, чтобы превратить ожидание путешествия в настоящее удовольствие. Все просто и комфортно. В комфортной и спокойной атмосфере зала “Lounge Key” можно перекусить, отдохнуть или поработать, воспользоваться телефоном, факсом, Интернетом, почитать свежую прессу, и т.п. Стоимость пребывания одного человека в зале “Lounge Key” составляет 27 долларов США. Оплата осуществляется с помощью платежной карты на ресепшене в лаунж-зале. Посетить лаунж-зал вместе с Вами могут и Ваши гости. Количество гостей, которых можно пригласить с собой, зависит от условий каждого конкретного зала “Lounge Key”.

Информация о наличие лобби зоны “Lounge Key” в том или ином аэропорту, а также полный перечень условий и услуг (условия размещения, часы работы и особенности посещения) доступна:

· На сайте Lounge Key;

· В мобильном приложении “Lounge Key” (iOS, Android, Windows);

· По телефону call-центра “Lounge Key”.

Откройте себе премиальную карту Visa Platinum или Visa Infinite от AccessBank и подарите себе чувство исключительности!

Подробную информацию можно получить на официальной интернет странице Банка, страницах facebook и twitter или из Центра по обработке звонков по номеру 151.