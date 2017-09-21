Замминистра: «В конце месяца мы обсудим в Брюсселе новые приоритеты партнерства с ЕС»

2017-09-21 12:42 | www.apa.az | 4

«В конце месяца в Брюсселе будут проведены обсуждения в связи с соглашением между Азербайджаном и ЕС. Будут обсуждены разные вопросы, за исключением торгово-инвестиционной политики и сферы безопасности. Также будет проведен обмен мнениями вокруг новых приоритетов партнерства».

Как сообщает АПА, об этом заявил замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, это новый шаг.

«Мы уже сделали свое предложение. ЕС рассмотрел его и представил свое предложение. На основе этого мы также подготовили и представили предложения. Этот документ будет обсужден 29 сентября», - отметил замминистра.