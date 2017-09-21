В Баку протестуют родители учеников школы-лицея –ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-21 11:43 | www.oxu.az | 5

Продолжается акция протеста родителей учеников комплекса «Детский сад-школа-лицей» № 43.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, школу оцепила полиция, учеников не выпускают из школы.

Учебный процесс продолжается в нормальном порядке.

И.о. директора лицея Афган Гусейнов заявил, что заменяет директора Гафара Гусейнова до его возвращения из бюллетеня. После возвращения из бюллетеня директор приступит к исполнению своих обязанностей.

09:57

Родители учеников комплекса «Детский сад-школа-лицей» № 43 города Баку вновь проводят акцию протеста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, причиной длящейся уже два дня акции является увольнение директора школы Гафара Гусейнова.

Как сообщили родители, в школу отправили и.о. директора:

«Основное требование родителей – положить конец хаотичному состоянию, восстановить нормальную учебную среду и вновь поставить Гафара Гусейнова на должность директора. В противном случае родители забкрут своих детей из школы».