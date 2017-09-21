Андрей Губин прошел ДНК-тест, чтобы поставить точку в истории с внебрачным сыном

2017-09-21 11:46 | www.oxu.az | 5

Быть может внебрачный сын звезды 90-х Андрея Губина никогда бы и не заявил о себе, если бы сам «мальчик-бродяга» не стал так часто появляться на экранах и напоминать о себе. Кочуя с шоу на шоу, кумир миллионов российских девчонок рассказал, что бросил сцену из-за болезни и сейчас очень одинок. Он страдает левосторонней прозопалгией — болезнью нервной системы, вызывающей лицевые боли. Но, несмотря на свой отшельнический образ жизни, мечтает встретить новую любовь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на НТВ.ru, но как выяснилось позже, у Губина есть 21-летний сын или тот, кто таковым себя называет. Зовут его Максим и он уверен, что его отец – Андрей Губин. На шоу канала НТВ «Звезды сошлись» предполагаемый отец и наследник наконец-то познакомились лично.Тогда гости в студии отметили, что Максим очень похож на Андрея. Сам же певец был настроен скептически и даже хотел разбираться с предполагаемым сыном в суде. Однако, позже все-таки решил сначала сделать тест, устанавливающий отцовство.

23 сентября на канале НТВ выйдет новый выпуск передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Результат ДНК-экспертизы будет озвучен в эфире передачи.

На шоу Губин также расскажет об уходе со сцены, трудных отношениях с родственниками и романах с поклонницами.

«Я знаю, что у меня всегда была определенная чистоплотность в отношениях с женщинами. Я следил очень внимательно, потому что понимал, что для женщины аборт – это серьезная вещь. Я не отрицаю, что двадцать лет назад гулял и тусовался с девушками в разных городах, когда был в туре по России. Всякое могло произойти. Но если этот парень настроен серьезно — пожалуйста, встретимся с ним в суде», - заявил Губин на передаче.

A.C.

