Вице-премьер Азербайджана: Своим выступлением на Генассамблее ООН Саргсян опозорил себя перед всем миром

2017-09-21 12:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, Серж Саргсян проявил высшую степень наглости и бесстыдства, сказал вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов в четверг на презентации книги «Ильхам Алиев вернул нас в Джоджуг Марджанлы» и фильма «Начало Великого возвращения – Джоджуг Марджанлы».

Али Гасанов отметил, что своим выступлением Саргсян опозорил себя перед всем миром. «Оккупировать 20 процентов территории другой страны, да еще и предъявлять к ней претензии?! Этим выступлением Саргсян просто вызвал ненависть к себе и опозорился перед всеми. Он продемонстрировал невоспитанность, бескультурье, поведение, далекое от этических норм», - сказал Гасанов.

Вице-премьер подчеркнул, что оба народа устали от армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Он отметил, что армяне должны избавиться от саргсяновского режима. «Этот режим никогда не согласится на урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, потому что они пришли к власти, пролив кровь азербайджанского народа, оккупировав азербайджанские территории», - сказал Гасанов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)