В Баку температура воздуха несколько снизится

2017-09-21 12:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром в некоторых местах полуострова слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 18-22, днем - 29-34, в Баку ночью - 20-22, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 35-40 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные, грозовые дожди. Утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью 15-20, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 21-26 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)