Бакинская Высшая Школа Нефти – рекордсмен по числу Президентских стипендиатов по I группе специальностей

2017-09-21 12:45 | www.apa.az | 5

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) стала лидером среди вузов Азербайджана по числу Президентских стипендиатов, поступивших в высшие учебные заведения страны по первой группе специальностей в этом году.

Как сообщили АПА в БВШН, из 102 студентов, удостоенных распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президентской стипендии за самые высокие результаты на экзаменах по приему студентов в 2017-2018 учебном году, 24 человека стали студентами Высшей школы. Такого результата еще не добивался ни один университет страны, принимавший студентов по первой группе специальностей.

Среди Президентских стипендиатов БВШН этого года семь студентов набрали при поступлении 700 баллов, тринадцать – 695 баллов, один – 691 балл, и трое получили 690 баллов. Двадцать один студент будет учиться специальности «Инженер по автоматизации процессов», двое – по специальности «Инженер-химик», а один студент будет учиться по специальности «Инженер-нефтяник». К сегодняшнему дню общее число Президентских стипендиатов, обучающихся или окончивших Бакинскую Высшую школу нефти, превысило 100 человек.

Количество Президентских стипендиатов в высших учебных заведениях Азербайджана: