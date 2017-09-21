Свидетель обвинил генерала в смерти полковника МНБ

2017-09-21 12:49 | www.apa.az | 5

Сегодня в Бакинском военном суде продолжился процесс по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехдиева.



Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева в качестве свидетеля показания дал нотариус Нотариальной конторы № 70 Надир Фархадов. Говоря по эпизоду потерпевшего Аскера Алиева, он отметил, что там купля-продажа земельных участков была осуществлена на основании юридических документов. Свидетель сказал, что подписать этот договор ему поручил бывший сотрудник МНБ по имени Гейдар.



Прокурор сказал, что в показаниях свидетеля Фахмина Гумбатова есть противоречия. Было отмечено, что в показаниях предварительному следствию было указано, что Н.Фархадов выполнил договор о купле-продаже по поручению из МНБ.



Затем адвокаты Эльчина Гулиева выступили с ходатайствами, попросили представить в суд договор о купле-продаже.



Суд удовлетворил ходатайство.



В качестве свидетеля по эпизоду потерпевшего Матлаба Мустафаева показания дал Абульфаз Мамедов. Он сказал, что был близким другом брата Матлаба Мустафаева, совершившего суицид полковника МНБ Малика Мустафаева.

Заявив, что свидетель М.Мустафаев подвергался давлению со стороны Э.Гулиева, он обвинил в его смерти генерала МНБ.

«Я встретился с Маликом за день до его смерти. Он говорил, что покончит с собой. Сообщил, что подвергается давлению со стороны его начальника Эльчина Гулиева из-за своего брата Матлаба Мустафаева. Как он мне сказал, Эльчин Гулиев пытался выбить у его брата показания против Али Нагиева».

Э.Гулиев выразил протест против заявлений свидетеля и обвинил его во лжи.

«Вы хотя бы знакомы с Али Нагиевым? Какая у Матлаба могла быть информация об Али Нагиеве, которую я хотел бы у него получить? Вы сами дали показания следствию сразу же после смерти Малика Мустафаева. В них вы даже не упомянули моего имени. Почему же вы делаете это теперь? Значит, этот свидетель дает показания под давлением и его показания предвзяты. Тебе там кто-то угрожал тем, что тебя убьют или отрежут тебе голову?», - сказал он.

«Вы уже настолько привыкли отрезать головы», - воскликнул в ответ на слова Гулиева свидетель.

Судья обратился к свидетелю с вопросом, почему он не назвал имени Гулиева на следствии. Свидетель не назвал причины этого.

Далее по эпизоду Мустафаева дал показания Мовсум Аскеров, занимавший должность начальника Управления дознания упраздненного МНБ. По его словам, в доме Мустафаева было найдено оружие.

На процессе был объявлен перерыв.

Отметим, Эльчин Гулиев был начальником Антитеррористического центра упраздненного МНБ. После начатых в отношении сотрудников МНБ расследования он был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедрой в Академии МНБ имени Гейдара Алиева.

Эльчин Гулиев обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (Нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере и с применением угроз) УК АР.