Исчезнувшую в 2014 году актрису нашли мертвой

2017-09-21 11:50 | www.oxu.az | 5

Родственники опознали тело артистки Елены Шаховой, найденной в лесу в Свердловской области. Одна из ведущих актрис театра «Волхонка» пропала без вести в 2014 году.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что тело женщины обнаружили еще в начале месяца. Смерть Шаховой носит ненасильственный характер, следов побоев на теле не обнаружено.

В 2014 году артистка не вернулась из отпуска к началу театрального сезона. Перед этим она поменяла квартиру на комнату и взяла крупный кредит. Последнее известие от Шаховой — СМС, отправленное двоюродной сестре в Москву. В нем она просит не волноваться и объясняет, что пытается решить личные проблемы.

В 1980-х Шахова 10 лет служила в чебоксарском Русском драматическом театре, также выступала в Краснодаре и Екатеринбурге. В 2008 году артистка удостоилась премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

A.C.

