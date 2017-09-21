Тарана Махмудова подарит волшебный вечер на Бакинском международном джаз-фестивале (ФОТО)

2017-09-21 12:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - С 20 по 28 октября в Баку пройдет Международный джаз-фестиваль, ставший своего рода традиционным праздником для джазменов всего мира. Один из ярких вечеров гостям фестиваля подарит известная вокалистка Тарана Махмудова, которая выступит в Rotunda Jazz Club, 23 октября в 19:00, сообщает Trend Life.

Тарана Махмудова является единственным представителем Азербайджана на фестивале, которая выступит с соло-концертом. Исполнительница выступит в сопровождении азербайджанских и грузинских музыкантов - Эльбей Мамедзаде (пиано), Михаил Джапаридзе (басс) и Гиорги Капанадзе (ударные).

Бакинский международный джаз-фестиваль – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, дни азербайджанского джаза, конкурс молодых исполнителей, Kİds Jazz Day, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города. Среди гостей этого фестиваля – американский джаз-бэнд "Kennedy Administration", норвежский саксофонист, певец и композитор Бендик Хофсет, польское трио Артура Дуткевича, голландский пианист Михил Бортслап, колумбийский музыкант Эдмар Кастанеда, немецкий джазовый коллектив "Cyminology", мексиканский гитарист Пако Рантериа, турецкий джазовый коллектив "Onder Focan & Shalliel Bros" и другие.

(Автор: Вугар Иманов)