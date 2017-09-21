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UNEC обновил прогнозы цены на нефть марки Azeri Light

2017-09-21 12:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский государственный экономический университете (UNEC) обновил прогнозы цены на нефть марки Azeri Light на мировом рынке в период 2017-2020 годы.

В эконометрическом моделировании учитывались факторы, влияющие на цены на нефть. Среди них научно-технический прогресс, создание альтернативных источников носителей энергии, изменение ресурсов, создание новых залежей нефти, климатические условия, в том числе изменение солнечной активности, рост мирового ВВП (в том числе рост ВВП в США, Китае, Индии), военные конфликты, спекулятивные операции в финансовых структурах, снятие запретов на экспорт нефти Ирана, устранение запретов, поставленных США на экспорт своей нефти и др.

Исследование выполнено в соответствии с заказом SOCAR. Впервые оно было обнародовано в ноябре 2016 года.

Обновленные прогнозы UNEC по цене на нефть Azeri Light на мировом рынке:

Дaтa

Минимальная цена на нефть (барр/$)

Средняя цена на нефть (барр/$)

Максимальная цена на нефть (барр/$)

2017M10

47.9

53.2

58.5

2017M11

48.0

53.3

58.6

2017M12

48.1

53.4

58.8

2017

47.9

53.26

58.8

2018

48.8

54.2

59.6

2019

59.8

65.0

70.0

2020

48.9

63.0

69.5

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