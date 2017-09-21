2017-09-21 12:40 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский государственный экономический университете (UNEC) обновил прогнозы цены на нефть марки Azeri Light на мировом рынке в период 2017-2020 годы.
В эконометрическом моделировании учитывались факторы, влияющие на цены на нефть. Среди них научно-технический прогресс, создание альтернативных источников носителей энергии, изменение ресурсов, создание новых залежей нефти, климатические условия, в том числе изменение солнечной активности, рост мирового ВВП (в том числе рост ВВП в США, Китае, Индии), военные конфликты, спекулятивные операции в финансовых структурах, снятие запретов на экспорт нефти Ирана, устранение запретов, поставленных США на экспорт своей нефти и др.
Исследование выполнено в соответствии с заказом SOCAR. Впервые оно было обнародовано в ноябре 2016 года.
Обновленные прогнозы UNEC по цене на нефть Azeri Light на мировом рынке:
|
Дaтa
|
Минимальная цена на нефть (барр/$)
|
Средняя цена на нефть (барр/$)
|
Максимальная цена на нефть (барр/$)
|
2017M10
|
47.9
|
53.2
|
58.5
|
2017M11
|
48.0
|
53.3
|
58.6
|
2017M12
|
48.1
|
53.4
|
58.8
|
2017
|
47.9
|
53.26
|
58.8
|
2018
|
48.8
|
54.2
|
59.6
|
2019
|
59.8
|
65.0
|
70.0
|
2020
|
48.9
|
63.0
|
69.5