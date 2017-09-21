В Брюсселе будет проведено заседание подкомитета по торговле между ЕС и Азербайджаном

2017-09-21 12:50 | www.apa.az | 5

27 сентября в Брюсселе будет проведено заседание подкомитета по торговле между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, на этой встрече будут обсуждены вопросы инвестиции и торговли: «Во второй половине октября будет проведено заседание подкомитета по безопасности, правам человека и демократии. Дата в связи с проведением заседания подкомитета по энергетике пока не уточнена. Потому что следует готовиться к саммиту Восточного партнерства. Думаю, заседание будет до этого саммита. Сейчас заседания проводит Брюссель, поэтому мы рассматриваем их предложения».