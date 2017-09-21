SOCAR и ее партнеры инвестировали в нефтегазовый сектор Азербайджана 76 млрд. долларов

2017-09-21 12:50 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом написал начальник Управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев в статье, опубликованной в специальном выпуске газеты «Ики Сахиль». По его словам, на конец второго квартала текущего года общий объем инвестиций в нефтегазовый сектор страны участниками проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли составил около 42,8 млрд. долларов.

В.Алиев отметил, что участники проекта «Шахдениз» на конец второго квартала текущего года вложили около 25,9 млрд. долларов: «SOCAR и ее дочерние компании являются участниками 17 соглашений PSA, подписанным с 23 компаниями 15 стран. В результате реализации проектов «Шахдениз» и «Южный газовый коридор» объем инвестиций в нефтегазовый сектор превысит 100 млрд. долларов», - говорится в статье.