В Минналогов произведены кадровые изменения

2017-09-21 12:00 | www.oxu.az | 5

В министерстве налогов произведены кадровые изменения.

Как передает Oxu.Az, руководитель одного из департаментов министерства и его заместитель были освобождены от должности.

По информации, министр налогов Фазиль Мамедов подписал приказ об увольнении гендиректора департамента внутренней безопасности министерства Вугара Исмайлова и его заместителя Насими Джафарова.

На должность руководителя департамента пока никто не назначен. Должность заместителя гендиректора занял Н.Джафаров, до этого возглавлявший департамент локальных доходов при Минналогов.

Л.А.

