Директор школы арестован в зале суда

2017-09-21 12:04 | www.oxu.az | 5

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Агамусы Салахова, обвиняемого в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова был вынесен приговор. Суд приговорил А.Салахова к 7 годам лишения свободы. А.Салахов был арестован в зале суда.

Отметим, что А.Салахов был директором одной из школ Лачынского района. Он обвиняется в подделке аттестатов.