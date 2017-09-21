Ирак начал операцию по освобождению от ИГ района Эль-Хавиджа

2017-09-21 12:41 | www.trend.az | 5

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в четверг объявил о начале операции по освобождению захваченного боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) района Эль-Хавиджа к юго-западу от богатого нефтью города Киркука.

"С началом нового дня объявляем о начале первого этапа операции по освобождению Эль-Хавиджа, выполняя наше обещание иракскому народу о полном освобождении иракских земель от террористических группировок ИГ", — передает РИА Новости со ссылкой на заявление аль-Абади на его странице в социальной сети Facebook.

По словам премьера, иракская армия одновременно проводит операции по освобождению нескольких районов, одерживая победу за победой.

По данным телеканала Sky News Arabia, в операции по освобождению Эль-Хавиджа участвуют около 20 тысяч военных и бойцов народного ополчения. Как заявили телеканалу "Ахбар аль-эн" иракские офицеры, которые участвуют в операции, большинство состоящих в ИГ боевиков в Эль-Хавиджа являются иракцами, но их командиры — иностранцы.

Во вторник премьер-министр Ирака заявил о начале операции иракских вооруженных сил по зачистке от боевиков граничащей с Сирией провинции Анбар. Премьер пообещал одержать победу над боевиками, "которых настигнет смерть и поражение".

В августе иракские военные взятием города Талль-Афар завершили освобождение от террористов ИГ северной провинции Найнава. В июле военные уничтожили группировку радикалов во втором по величине городе Ирака Мосуле.