Азербайджан обсудит в Брюсселе основной блок соглашения с ЕС

2017-09-21 12:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В конце сентября в Брюсселе будет обсуждаться основной секторальный блок соглашения между Азербайджаном и ЕС, сказал в четверг журналистам замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, помимо вопросов торговли, инвестиционной политики и безопасности, будут обсуждаться и другие вопросы.

«Постараемся обсудить ряд вопросов. В Брюсселе также будут обсуждены приоритеты нового сотрудничества. Это новый шаг. Мы уже представили свои предложения, которые ЕС рассмотрел и высказал свое мнение. На основе этого мы подготовили свое предложение, которое и будет обсуждаться 29 сентября», - сказал замминистра.

Он отметил, что 27 сентября в Брюсселе пройдет заседание подкомитета по торговле между ЕС и Азербайджаном. «На нем будут обсуждены вопросы по инвестициям и торговле», - сказал замминистра.

Мамедгулиев добавил, что во второй половине октября состоятся заседания подкомитетов по безопасности и правам человека и демократии. «Дата заседания последнего подкомитета - по энергетике - пока неизвестна, потому что должна идти подготовка к саммиту "Восточного партнерства". Не думаю, что заседание комитета будет проведено до саммита. Сейчас заседания подкомитетов проходят в Брюсселе, поэтому мы рассматриваем их предложения и высказываем свое мнение», - сказал замминистра.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)