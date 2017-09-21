Замминистра: «Подписание соглашения между Азербайджаном и ЕС в этом году будет невозможно»

2017-09-21 13:09 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

Он сказал, что в первую очередь очень важно качество документа: «Мы не торопимся. Есть позиции обеих сторон, которые нужно скоординировать. Это юридический документ. Пусть это будет длиться долго. Главное, чтобы результат был качественным. В рамках документа также обсуждаются политические вопросы. В документе нашли отражение такие принципы как независимость, суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность границ Азербайджана. До конца этого года этот документ подписан не будет. Это может произойти только в том случае, если мы примем все, что они говорят. Но это было бы неправильно».