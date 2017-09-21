В Мексике во время крещения младенца обрушилась церковь: 11 погибших

2017-09-21 12:10 | www.oxu.az | 3

Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, погибли при обрушении церкви в мексиканском штате Пуэбла, вызванного мощным землетрясением, произошедшим во вторник.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, обрушение купола церкви Santiago Apóstol, построенной в XVII веке, произошло во время крещения младенца, который также погиб под обломками здания. Еще три человека были доставлены в больницу. Два человека все еще находятся под обломками. Единственным, кому удалось спастись, стал священник.

По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (22.14 по бакинскому времени). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

Н.О.