2017-09-21 12:15 | www.oxu.az | 4
В Берлине открылся музей граффити Urban Nation, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.
Сообщается, что музей станет крупнейшим собранием работ стрит-арта и граффити.
На открытии выставки было представлено более 100 работ известных уличных художников, в том числе британца Бэнкси, американского художника Шепарда Фейри, который создал известный постер с бывшим президентом США Бараком Обамой, и французского художника Blek le Rat, которого называют создателем трафаретного граффити.