В Берлине открылся музей граффити

2017-09-21 12:15 | www.oxu.az | 4

В Берлине открылся музей граффити Urban Nation, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что музей станет крупнейшим собранием работ стрит-арта и граффити.

На открытии выставки было представлено более 100 работ известных уличных художников, в том числе британца Бэнкси, американского художника Шепарда Фейри, который создал известный постер с бывшим президентом США Бараком Обамой, и французского художника Blek le Rat, которого называют создателем трафаретного граффити.

A.C.

