Али Гасанов рассказал об армянском вандализме

2017-09-21 12:26 | www.oxu.az | 4

«Часть азербайджанских земель, оккупированных армянами за последние 200 лет, была освобождена во время Горадизской операции в 1994 году и в ходе операции по освобождению высоты Лялятепе в апреле 2016 года».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов сказал в четверг на презентации книги «Ильхам Алиев вернул нас в Джоджуг Марджанлы» и фильма «Начало Великого возвращения – Джоджуг Марджанлы».

Али Гасанов отметил, что была организована поездка в Джоджуг Марджанлы зарубежных представителей и представителей медиа, а затем и иностранных послов.

По его словам, иностранные гости воочию увидели зверства, совершенные в селе Джоджуг Марджанлы, всего четыре месяца находившегося под армянской оккупацией, и об армянском вандализме узнал весь мир.

«Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении села Джоджуг Марджанлы. Часть жителей села уже вернулась в родные места, продолжается строительство новых домов. Таким образом, было положено начало Великому возвращению», - сказал Гасанов.

Отметим, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 15 июня 2017 года в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района начался очередной этап строительно-восстановительных работ и работ по благоустройству и созиданию.

Н.О.

