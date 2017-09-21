В отношении должностных лиц Экономического Университета возбудили уголовное дело

2017-09-21 13:31 | www.apa.az | 5

Поступивший из Счетной палаты материал о результатах аудита прогнозирования и исполнения в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете выделенных из госбюджета средств и внебюджетных поступлений был расследован в Главном Управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, в ходе предварительного расследования было установлено, что в период с 18 мая 2012 года по 1 апреля 2014 года должностные и другие финансово-ответственные лица университета, злоупотребив должностными полномочиями, совершили повлекшее за собой тяжкое последствие, грубое нарушение закона, занимаясь учетом, сбором и переводом на банковские счета оплаты образования, а также неправильным внесением в учеты дебиторских и кредиторских задолженностей по оплате образования. По этим фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере).

В настоящий момент продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия для полного и всестороннего расследования незаконных действий по делу, определения виновных лиц и привлечения их к ответственности, а также обеспечения выплаты нанесенного ущерба.