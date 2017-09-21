Мамедгулиев: «Будем добиваться того, чтобы ЕС демонстрировал одинаковый подход ко всем конфликтам»

2017-09-21 13:31 | www.apa.az | 5

«Азербайджан готовится к саммиту «Восточного партнерства».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По словам замминистра, на предстоящем в ноябре саммите в Брюсселе будут обсуждены работы, осуществленные за последние 2 года.

«Нам также будет что сказать. Ведь за несколько лет нам удалось достичь хороших результатов. В первую очередь, постараемся не допустить повторения того, что произошло на Рижском саммите, когда по 3 конфликтам была озвучена одна позиция, а по армяно-азербайджанскому конфликту другая. В настоящее время у Европейского союза есть глобальная стратегия, в которой четко обозначена поддержка территориальной целостности и безопасности всех стран-партнеров», - сказал Мамедгулиев.

Он также отметил, что в рамках саммита возможно подписание соглашения в сфере авиации.

«Возможно, авиационная администрация, которая является нашей соответствующей структурой, сможет завершить соглашение с Евросоюзом. Однако времени не так уж много. В конце октября должна состояться встреча по данному вопросу. После этого нам станет известно, вероятно ли подписание данного документа на саммите или нет», - рассказал замминистра.