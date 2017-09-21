Тома Круза обвинили в причастности к гибели летчиков

2017-09-21 12:30 | www.oxu.az | 5

Голливудского актера Тома Круза обвинили в причастности к гибели двух пилотов на съемках фильма «Сделано в Америке» в 2015 году. Родственники погибших считают, что Круз поддерживал действия режиссера картины Дага Лаймана, который увеличивал съемочный день и нагрузки летчиков.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, на съемках фильма «Сделано в Америке», рассказывающего о летчике, перевозившем контрабандой наркотики в медельинский картель, погибли пилоты Алан Пурвин и Карлос Берл. Их двухмоторный самолет потерпел крушение в горах в Колумбии. Исполнительный продюсер ленты позже заявил, что последние 48 часов съемок этого фильма были самыми безумными за всю его жизнь.

Еще один занятый в съемках летчик в результате крушения остался жив, но больше не сможет ходить.

Том Круз сыграл в фильме главную роль — летчика Барри Сила, которого в реальной жизни завербовало ЦРУ, чтобы он избежал наказания. «Сделано в Америке» выходит на экраны в России 12 октября 2017 года.

A.C.

