Прогноз погоды на завтра

2017-09-21 12:34 | www.oxu.az | 4

В пятницу, 22 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове в основном осадков не ожидается. Утром на полуострове местами возможен слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем 29-34, в Баку ночью 20-22, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако в первой половине дня в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 21-26 градусов тепла.

Э.А.

