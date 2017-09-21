Азербайджан считает важным, чтобы ЕС продемонстрировал единую позицию по всем конфликтам - замминистра

2017-09-21 14:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан считает важным, чтобы ЕС продемонстрировал единую позицию по всем конфликтам. Об этом в четверг сказал журналистам замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Замминистра напомнил, что в соглашении о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС отражены независимость, суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность границ Азербайджана.

Мамедгулиев также коснулся вопроса подготовки к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет в ноябре в Брюсселе. «На саммите будет обсуждена работа, которая была проведена за два года. Нам есть, что сказать, потому что мы добились успеха за эти годы. В первую очередь, будем стараться, чтобы этот саммит не стал повтором Рижского саммита, где по трем конфликтам была выражена одна позиция, а по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту – иная. Сейчас у ЕС новая глобальная стратегия, где ясно указано, что территориальная целостность и безопасность всех стран-партнеров должны быть поддержаны», - сказал он.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)