В Балакенском районе Азербайджана произошло землетрясение

2017-09-21 14:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Балакенском районе произошло землетрясение, говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Академии наук Азербайджана, распространенном в четверг.

Землетрясение было зарегистрировано сегодня в 13:06 по местному времени.

Магнитуда подземных толчков составила 3.8. Подземные толчки, зарегистрированные на глубине 5 км, в эпицентре ощущались силой около 4, в населенных пунктах – до 3 баллов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)