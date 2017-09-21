S&P hem Çin`in hem de bazı bankalarının notunu düşürdü!

2017-09-21 14:03 | www.trend.az | 1

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Çin'in uzun vadeli kredi notunu AA-'den A+'ya ve kısa vadeli kredi notunu A-1+'dan A-1'e indirdi. Uzun vadeli not için görünüm 'durağan' olarak belirlendi.

S&P ayrıca Çin'in transfer ve konvertibilite risk değerlendirmesini AA-'den A+'ya çekti.

Kredi notunun düşürülmesinin Çin'in uzun bir dönem güçlü kredi büyümesi göstermesinin ekonomik ve finansal riskleri artırdığı değerlendirmesini yansıttığını ifade eden S&P, kredi büyümesini güçlü reel GSYH büyümesine ve yüksek varlık fiyatlarına katkı yaptığını, bunun da finansal istikrarı bir miktar azalttığına inandıklarını vurguladı.

Hükümetin şirketlerde kaldıraç seviyesinin azaltma çabalarının son dönemde yoğunlaşmasının orta vadede finansal risk trendini durağanlaştırabileceğini ifade eden S&P, bununla birlikte kredi büyümesinin gelecek 2-3 yılda finansal riskleri yavaş yavaş artıracak seviyelerde kalmaya devam etmesini beklediklerine dikkat çekti.

S&P BAZI ÇİN BANKALARININ DA NOTLARINI DÜŞÜRDÜ

Çin'in ülke notunu düşürmekle kalmayan S&P, ülkedeki bazı bankaların notlarını da aşağı yönlü revize etti.

DBS China, Hang Seng China ve HSBC China'nın kredi notlarını AA-/A-1+'dan A+/A-1'e indiren S&P, bu bankaların görünümlerini de 'durağan' olarak belirledi.

Kaynal Milliyet