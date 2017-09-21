Гражданская Гвардия покинула здание правительства Каталонии – ВИДЕО

2017-09-21 12:44 | www.oxu.az | 4

Сотрудникам Гражданской Гвардии Испании, с утра среды проводившим обыски в здании экономического департамента Женералитета в Барселоне, удалось покинуть здание только утром в четверг.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета La Vanguardia.

Выходу препятствовали митингующие, остававшиеся у здания всю ночь, несмотря на официальное завершение митинга. При этом произошли столкновения с сотрудниками каталонских правоохранительных органов Mossos d"Esquadra, которые в районе двух ночи оттеснили несколько сотен молодых людей, чтобы создать коридор безопасности. Один человек получил ранение и был доставлен в больницу. В стражей правопорядка летели бутылки и мусор.

Н.О.