Тренер сборной Азербайджана по волейболу: Хотим занять первое место в группе

2017-09-21 14:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может занять первое место в своей группе, сказал журналистам в четверг накануне открытия 22 сентября Евро-2017 в Азербайджане и Грузии второй тренер национальной команды по волейболу Фамиль Агаев.

По его мнению, подготовка к чемпионату прошла хорошо, команда настроена на победу.

"Соперники у нас сильные, будем бороться до конца, и все покажет игра", - отметил тренер.

По словам Агаева, никто в команде не хочет повторения ситуации, когда на первых Европейских играх в Баку в 2015 году сборная заняла 4 место.

Он отметил, что команда с оптимизмом смотрит в будущее, а также надеется порадовать болельщиков лучшими результатами.

Говоря о состоянии лидеров команды, Агаев сообщил, что Наталья Мамедова и Елизавета Самедова пребывают в хорошей форме и выйдут на площадку.

"Что до принимающей, то ею, скорее всего, будет Кристина Ягубова. Есть определенные проблемы с приемом мяча, но мы работаем над этим", - заключил второй тренер сборной Азербайджана по волейболу.

Чемпионат Европы, который организует Азербайджан совместно с Грузией, стартует 22 сентября. Турнир продлится 10 дней, его победитель определится 1 октября.

Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки пройдут в Баку (Национальная арена гимнастики, группы A и C), Гекгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа D) и Тбилиси (Дворец спорта, группа B). Начиная с раунда play off, все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и матч за "золото" пройдут только в Баку.

В соревновании примут участие 16 лучших команд Старого Света, разбитые на четыре группы. В группе А выступят команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии, в группе В - Грузии, Италии, Беларуси и Хорватии, в группе С - России, Украины, Турции и Болгарии и, наконец, в группе D - Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии. Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на втором и третьем местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия в этой стадии чемпионата.

(Автор: Шахин Кязымзаде)