Страны ОЧЭС намерены углублять торговое сотрудничество

2017-09-21 14:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Страны Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) намерены углублять торговое сотрудничество.

Перспективы развития сотрудничества в этой сфере будут обсуждены в Минске в ходе бизнес-форума стран-членов организации, сообщает в четверг сайт ОЧЭС.

Бизнес-форум с участием представителей правительственных и бизнес-структур стран-участниц планируется организовать в мае следующего года.

Предстоящий бизнес-форум поможет странам-членам ОЧЭС, а также тем, кто является в организации наблюдателями и партнерами, договориться о конкретных проектах и сделать шаги по налаживанию контактов.

Кроме того, под эгидой форума будет организована международная конференция, посвященная такому важному проекту, как Экономический пояс Шелкового пути.

Организация Черноморского экономического сотрудничества объединяет 12 государств и создана для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Наблюдателями в организации являются Австрия, Беларусь, Германия, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, США, Франция, Тунис, Хорватия, Чехия и др. ОЧЭС была образована 25 июня 1992 года на саммите в Стамбуле (Турция).

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Натаван Эфендиева)