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Экс-премьер-министр Казахстана Серик Ахметов вышел на свободу

2017-09-21 14:16 | www.apa.az | 5

Бывшего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова освободили 21 сентября из заключения в колонии.

Как сообщает  АПА со ссылкой на «Tengrinews.kz», согласно сообщению, у ворот колонии перед выходом экс-премьер-министра собралось множество журналистов. Отвечая на вопросы о дальнейших плана, Ахметов заявил, что «пока не определился».

«Время покажет, чем займусь. Сейчас я поеду домой», — сказал бывший глава правительства республики.

Напомним, Ахметов был осужден в декабре 2015 года за то, что он похитил крупную сумму из бюджета, незаконно занимался предпринимательством и злоупотреблял служебными полномочиями. Бывшего премьер-министра Казахстана приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

После того, как Ахметов выплатил компенсации государству в размере 2,2 млрд тенге (370 млн рублей), суд снизил его срок лишения свободы на два года до восьми лет. А в январе 2017 года Ахметову сократили по амнистии тюремный срок еще на один год семь месяцев и 11 дней.

Позже заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что тюремный срок Ахметову суд заменил на ограничение свободы, позволяющие заключенному находится вне колонии, но под постоянным надзором сотрудников прокуратуры.

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