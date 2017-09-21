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Россия предупредила США о жестком ответе на попытки обстрелов спецназа в Сирии

2017-09-21 14:46 | www.apa.az | 4

Минобороны России проинформировало США о намерении жестко пресекать попытки обстрелов российского спецназа и сирийских войск боевиками сирийской оппозиции.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, вместе с сирийскими войсками в районе Дейр-эз-Зора сейчас выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство» военнослужащие российских Сил специальных операций.

«Поэтому по специальному каналу связи представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС (Сирийские демократические силы), будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения», — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что сирийские правительственные войска были дважды атакованы из районов, где расположены боевики СДС и военнослужащие американских спецподразделений. По его словам, огонь велся из минометов и реактивной артиллерии.

19 сентября CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что бойцы американских сил специальных операций находились в непосредственной близости от места нанесения российской авиацией удара в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии 16 сентября.

Инструкторы из США консультировали бойцов одного из подразделений поддерживаемой ими «Сирийской демократической армии» (СДС). После атаки российской авиации американские медики оказывали помощь раненым оппозиционерам.

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