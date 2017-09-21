В Азербайджане пройдет Influencer Day Baku

2017-09-21 12:54 | www.oxu.az | 5

30 сентября 2017 года в Dreamland Baku Golf Villas & Residences состоится мероприятие, посвященное последнему тренду в области маркетинга - Influencer Marketing ("Маркетинг влияния2). Инфлуенсерами считаются люди, задающие вектор направления мысли в социальных сетях. Бренды добиваются больших успехов, используя инфлуенсеров в своих PR коммуникациях.

Блогеры, знаменитости, журналисты, эксперты в различных областях, социально активные люди, общественные деятели и те, у кого есть определенная аудитория - их всех можно назвать инфлуенсерами.

Основная цель мероприятия, впервые проходящего в регионе - объединить инфлуенсеров и бренды и побудить их к сотрудничеству. Influencer Day является закрытым мероприятием, принять участие в котором можно лишь по специальным пригласительным. На данный момент число приглашенных гостей составляет порядка 150 человек, среди которых будут топ-инфлуенсеры, руководители компаний, представители брендов, специалисты в области PR и маркетинга и PR, а также представители медиа.

Официальная часть Influencer Day Baku будет состоять из выступлений на тему социальный маркетинг, дата-маркетинг (data-marketing). Затем планируется презентация Influencer Marketing платформы Keepface и дискуссии вокруг объявленных тем. Гости мероприятия смогут задавать выступающим свои вопросы.

Интересной частью Influencer Day Baku будет награждение инфлуенсеров, которые расскажут гостям о своей деятельности и поделятся впечатлениями о сотрудничестве с брендами.

Далее присутствующие смогут посмотреть виллы и прогуляться по гольф-клубу, находящемуся в Dreamland Baku Golf Villas & Residences. Неофициальная часть мероприятия завершится ужином и интересным шоу представлением.

Организатором Influencer Day Baku является Keepface DMCC. Dreamland Baku Golf Villas & Residences – главный спонсор мероприятия, официальный телекоммуникационный партнер - Bakcell. Также помощь в проведении мероприятия оказывают: Hooki Cafe, Az-Granata, Chelebi, Vitam и Trade Mark Leo Burnett Azerbaijan.