Элисо Болквадзе очаровала бакинцев музыкой во имя мира (ФОТО)

2017-09-21 14:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт известной грузинской пианистки, лауреата международных конкурсов, Артиста ЮНЕСКО во имя мира, основательницы Международного фестиваля классической музыки Batumi Music Fest, обладательницы государственной награды Грузии "The medal of Georgian Government" Элисо Болквадзе, сообщает Trend Life.

Концерт прошел в рамках IX Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры и туризма Азербайджана. В фестивале, который проходит с 18 по 26 сентября, принимают участие музыканты и коллективы из Азербайджана, Германии, России, Турции, Грузии, Франции, Болгарии, Украины и Ирана.

Большой музыкальный талант Элисо Болквадзе, родившейся в Тбилиси, проявился ещё в раннем детстве. Первый концерт с оркестром она исполнила в возрасте семи лет, а в 1995 году она закончила Тбилисскую консерваторию. Свою профессиональную деятельность Элисо Болквадзе начала во Франции и Австрии, и с тех пор она выступает в самых престижных концертных залах Европы и США в сопровождении всемирно известных оркестров.

Болквадзе - удивительно талантлива, в её игре драма потрясающей концентрации побеждает тревогу и душевное страдание, призывает к миру на земле. Она впечатляет своей виртуозностью, индивидуальностью, глубиной артистизма, уверенностью, вкусом и силой. На вечере прозвучали произведения Бетховена, Шопена, Шуберта, Дебюсси и Прокофьева. Выступление артиста было встречено овациями зрителей.

В Международном центре мугама в рамках фестиваля также пройдут такие мероприятия, как проект телеканала Mədəniyyət (Культура) под названием "Sevgili canan" (21 сентября) и концерт молодого пианиста Эльданиза Алекперзаде (23 сентября).

Билеты продаются в кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн www.iticket.az

(Автор: Вугар Иманов)