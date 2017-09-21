На греческой горе нашли исламские рукописи

2017-09-21 13:00 | www.oxu.az | 4

Археологи из Кувейтского университета обнаружили в одном из греческих православных монастырей на Святой горе Афон уникальные арабские рукописи времен становления ислама.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Спутник со ссылкой на Greek Reporter.

Ученые под руководством профессоров истории Абдулхади аль-Аджми и Мохаммад Аль-Марзуки исследовали библиотеки афонских монастырей.

"Получение разрешения на проведение научных исследований от властей Греции и от руководства монашеской горы, которая практически имеет автономный статус, было самым сложным этапом работ", - сказали археологи.

"Найденные рукописи относятся к золотому веку ислама (VIII-XIII века). Они охватывают различные темы, связанные с ежедневными событиями жизни, научными наблюдениями, религиозными делами и т. п.", - отметил профессор Абдулхади аль-Аджми.

Ученым предстоит разгадать, как уникальные исламские манускрипты попали на греческий Афон. Найденные артефакты являются "очень важным ориентиром для тех, кто изучает историю ислама", - подчеркнули археологи.

Н.О.