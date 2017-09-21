В вопросе возврата земель между МИД и Минобороны Армении возникли противоречия

2017-09-21 15:19 | www.apa.az | 4

Начальник генштаба ВС Армении Мовсес Акопян выразил протест в связи с заявлением министра иностранных дел Эдварда Налбандяна о возврате Азербайджану части оккупированных земель.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Rusarminfo.ru», М. Акопян сказал, что ни один участок оккупированных территорий не может быть отдан Азербайджану. По его словам, для безопасности важны все без исключения оккупированные районы: «Вдоль Нагорного Карабаха создана система безопасности. Малейшее нарушение этой системы может привести к необратимым последствиям».

Отметим, 19 сентября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что обсуждается вопрос возврата части оккупированных территорий Азербайджана. Он добавил, что речь идет о тех территориях, возвращение которых в плане безопасности не будет угрожать Нагорному Карабаху.

Глава МИД Армении не стал раскрывать детали, чтобы переговоры не провалились.