Начальник управления образования по городу Баку посетила Комплекс школы-лицея

2017-09-21 15:51 | www.apa.az | 4

Начальник управления образования по городу Баку Махаббат Велиева посетила Комплекс школы-лицея, встретилась с руководством школы.

Как сообщили АПА в управлении, М.Велиева поинтересовалась процессом обучения в школе, дала соответствующие рекомендации.

В сообщении также отмечается, что учебный процесс в школе продолжается, посещаемость в норме.

Отметим, уже несколько дней продолжается акция протеста родителей учеников комплекса. Причиной длящейся уже два дня акции является увольнение директора школы Гафара Гусейнова. Они хотят, чтобы директора восстановили на должности. В противном случае родители заберут своих детей из школы.

Как сообщили АПА в управлении образования по городу Баку, информация об увольнении директора недействительна. Отмечается, что директор на бюллетени из-за проблем со здоровьем.