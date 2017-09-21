Ученые обнаружили уникальный двойной астероид – ВИДЕО

2017-09-21 13:10 | www.oxu.az | 4

Астрономы с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили уникальный двойной астероид, имеющий признаки кометы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на портал Space.com.

Обнаруженный объект располагается в астероидном поясе между Марсом и Юпитером и состоит из двух тел. Его уникальность в том, что это первый известный науке двойной астероид, который можно отнести к классу комет: два тела почти одинаковой массы и размера вращаются друг вокруг друга на расстоянии около 100 километров, оставляя при этом след, как от кометы.

Объекту присвоено название 288P.

По словам ученых, подобного явления ранее не наблюдалось. Отмечается, что от знания о происхождении и эволюции астероидов, показывающих кометную деятельность, зависит понимание учеными процессов формирования всей Солнечной системы, и обнаружение подобного объекта может помочь специалистам продвинуться в исследованиях.

Н.О.