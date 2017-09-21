В России эвакуировали почти тысячу объектов

2017-09-21 13:20 | www.oxu.az | 4

Без малого тысячу торговых центров, вокзалов и других объектов эвакуировали в различных городах России с прошлого вторника из-за анонимных сообщений о "минировании", ни одно из которых не подтвердилось.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказал в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.

Только накануне после звонков с угрозой взрыва в 12 городах России были эвакуированы, в общей сложности, свыше 32 тысяч человек. Эвакуация проводилась из 108 зданий.

"Минированию" в России уже подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Крупный торговый центр в Москве при эвакуации, в среднем, за час теряет 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА Новости накануне директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Александр Обуховский.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

Н.О.